Opintolainan korkoavustuksen tulorajat nousevat perhetilanteen mukaan noin 70–90 euroa.

Opintolainan korkoavustuksen tulorajoja korotetaan maaliskuun alussa, kertoo Kansaneläkelaitos (Kela). Tulorajat nousevat perhetilanteesta riippuen noin 70–90 euroa.

Esimerkiksi opintonsa päättäneellä ja lapsettomalla uusi tuloraja on 1 662 euroa kuukaudessa.

Korkoavustus on Kelan tukimuoto, jossa opintolainan korkoja maksetaan joko asiakkaalle tai suoraan pankille. Avustuksen hakeminen on mahdollista sitten, kun opintolainan korkoja ei enää pääomiteta eli lisätä lainapääomaan, vaan asiakas maksaa korkoja itse.

Korkoavustukseen vaikuttavat veronalaiset ansio- ja pääomatulot, jotka huomioidaan bruttona. Verovapaat tulot ja etuudet, kuten asumistuki tai toimeentulotuki, eivät vaikuta korkoavustukseen.

Uudet tulorajat tulevat voimaan 1. maaliskuuta.

Juttua muokattu 25.2. kello 14.31: Lisätty, mitkä vaikuttavat korkoavustukseen, ja milloin uudet tulorajat tulevat voimaan.