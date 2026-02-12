Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) ero tuskin vaikeuttaa hallituksen loppukautta, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.)

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) olleen kovan paineen alla. Juuso ilmoitti tänään eroavansa tehtävästään, ja jäävänsä sairauslomalle.

– Hänellä on ollut kannettavanaan varmasti yksi hallituksen raskaimmista salkuista.

– Kova paine uudistaa palveluita, ja yrittää samalla hillitä menojen kasvua. Hän on ollut kovan paineen alla, Orpo kommentoi EU:n epävirallisessa huippukokouksessa Belgiassa.

– En osaa nyt ajatella, että se kertoisi mitään loppukaudesta. Ministeri vaihtuu, ja työ jatkuu.

Orpo arvelee, ettei Juuson päätöksen taustalla ole mitään yksittäistä syytä, vaan kyse on kokonaisharkinnan tuloksesta.

– Kiitän Kaisaa sinnikkäästä työstä tosi vaikean ja vastuullisen ministerisalkun kanssa.