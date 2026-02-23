Useiden maiden viranomaiset ovat varoittaneet Meksikon väkivaltaisuuksista. Suomalaisyrittäjän mukaan turisteille tai paikallisille ei ohjeistusta ole juurikaan annettu.

Meksikossa on puhjennut väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun maan asevoimat kertoi eilen sunnuntaina tappaneensa vaikutusvaltaisen huumekartellin johtajan.

Useat maat ovat antaneet matkustusvaroituksen kansalaisilleen. Myös Suomen ulkoministeriö kehotti myöhään sunnuntaina päivitetyssä tiedotteessaan Meksikoon matkustavia suomalaisia noudattamaan erityistä varovaisuutta.

– Tilanne voi äityä entistä väkivaltaisemmaksi, jonka vuoksi (matkailijoita) kehotetaan seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotteita ja ohjeita, tiedotteessa sanotaan.

Ei minkäänlaista ohjeistusta

Puerto Escondidossa, Oaxacan osavaltiossa, tällä hetkellä oleskeleva suomalaisyrittäjä Miikka Peuravirta kertoo, ettei hän ole saanut tilanteesta ohjeistusta Suomen tai paikallisilta viranomaisilta.

– Ei ole käytännössä minkäänlaista ohjeistusta tullut, ei minulle tai muille turisteille, eikä oikeastaan edes paikallisille.

Kaduilla näkyy runsaasti poliiseja, armeijaa ja vartijoita, mutta se on normaalia Meksikossa.

Useat yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset lentoyhtiöt ovat peruneet Meksikon-lentojaan. Yhdysvallat on kehottanut Meksikossa olevia kansalaisiaan pysyttelemään suojassa.

Peuravirta on ollut Meksikossa viimeiset viisi kuukautta ja on parhaillaan hotellissa Puerto Escondidossa. Ensimmäisen kerran hän näki sosiaalisesta mediasta, että nyt on tapahtumassa jotakin suurempaa.

Hänen mukaansa Puerto Escondidossa arki on jatkunut rauhallisena muutamaa paukkupommia lukuun ottamatta.

– Mitä minä juttelin paikallisten kanssa, siellä vähän juhlitaan, kun jotain hyvää on tapahtunut tämän asian myötä.