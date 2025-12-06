Kelan hallituksen puheenjohtajan mukaan Lasse Lehtonen on yhä Brysselissä.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoo MTV:lle saaneensa yhteyden kohun keskellä olevaan pääjohtaja Lasse Lehtoseen.

– Yhteys muodostui, eilen ei ollut yhteyttä, Kiukas sanoo ja lisää vaihtaneensa viestejä Lehtosen kanssa.

Puheenjohtajan mukaan Lehtonen on edelleen Brysselissä, eikä hänellä ole tietoa siitä, koska paluu Suomeen tapahtuu.

– En vastaa hänen matkanjärjestelyistään.

Kelan hallitus kokoontuu maanantaina. Kiukas sanoo, että yleensä pääjohtaja on näihin kokouksiin osallistunut.

– Paljonhan tähän liittyy kysymyksiä, hallitus odottaa vastauksia.

Lasse Lehtonen on ollut työmatkalla Brysselissä tiistaista alkaen. Torstaina hänen paluumatkansa tyssäsi Brysselin lentokentälle. Vaikka Lehtonen on työmatkalla Brysselissä, on hän samaan aikaan myös sairauslomalla.

Ilta-Sanomien saamien kuvien perusteella Lasse Lehtonen oli joutunut väli­kohtaukseen Brysselin lentokentällä, jossa hän oli nähty poliisien ympäröimänä.