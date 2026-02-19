Kansaneläkkeen saajien määrä laski viime vuonna edellisvuodesta, kertoo Kela.
Kansaneläkettä sai viime vuonna reilut puoli miljoonaa ihmistä, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kansaneläkkeen saajien määrä on laskenut 12 prosenttia 2020-luvulla.
– Työeläkkeiden taso on noussut ja yhä useamman eläkkeensaajan työeläkkeen määrä on yli tulorajan, jolla voi saada kansaneläkettä, Kelan tutkimuspäällikkö Karoliina Koskenvuo kertoo tiedotteessa.
Kelan mukaan laskua selittää osaltaan myös se, että kansaneläkkeen maksaminen ulkomaille loppui vuosi sitten helmikuussa.
Eläkkeitä maksettiin 2,6 miljardilla
Takuueläkkeiden saajamäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Viime vuonna takuueläkettä maksettiin 116 000 ihmiselle, mikä on noin 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Maksettujen takuueläkkeiden kokonaissumma on ollut pienessä kasvussa ja oli viime vuonna noin 320 miljoonaa euroa. Taustalla ovat takuueläkkeisiin viime vuosina tehdyt vuosittaiset indeksitarkistukset ja ajoittaiset tasokorotukset.
Kela maksoi kansaneläkettä ja takuueläkettä yhteensä lähes 2,6 miljardia euroa viime vuonna. Summa laski edellisvuodesta reilulla kahdella prosentilla.
Takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen
Kelan maksamat eläkkeet täydentävät työeläkettä suurimmalla osalla eläkkeensaajista. Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa, ja kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä.
Takuueläke taas turvaa saajalle vähimmäiseläkkeen, jos saajan kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä alle 986,30 euroa kuukaudessa.