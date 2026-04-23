Terveydenhuollon asiakasmaksuihin on luvassa roimia korotuksia. Valtion kulukuuri syvenee.
Petteri Orpon (kok.) hallitus jakoi taas niukkuutta päättyneessä kehysriihessä. MTV Uutiset poimia riihen päätöksistä keskeisiä säästökohteita ja hankkeita, joihin hallitus toisaalta panostaa.
Hallitus linjasi pitävänsä kiinni menokehyksestä ja toteuttavansa jo sovitut säästöt. Lisätoimien tarvetta hallitus arvioi tilanteen mukaan syksyllä 2026.
Monen suomalaisen arjen kannalta viheliäisimpiä säästötoimia ovat nyt päätetyt sote-palvelujen asiakasmaksujen korotukset.
Sote-puolen asiakasmaksut nousevat
Hallituksen mukaan muutokset kasvattavat terveydenhuollon asiakasmaksuista saatavia tuloja noin 88 miljoonalla eurolla vuonna 2027 ja noin 106 miljoonalla eurolla vuodesta 2028 alkaen.
Hallitus on päättänyt säästää hoitopäivämaksun lisäksi leikkaus- ja toimenpidemaksun, jonka suuruus on reilut 257 euroa.
Päiväkirurgian maksua korotetaan reiluun 257 euroon. Maksu nousee yli 23 eurolla.
Poliklinikkamaksuun tehdään reilun 7 euron korotus, ja maksu nousee reiluun 78 euroon.
Hallitus on päättänyt ottaa käyttöön vainajan säilytysmaksun, joka on kymmenen euroa vuorokaudelta.
Kuolemansyyn selvittämiseen tulee reilun 60 euron maksu.
Terveyskeskusmaksua on määrä korottaa 20 prosenttia.
Lääkekorvausten ehdollisista palautuksista on määrä saada 15 miljoonan säästöt.
Sote- ja hyvinvointijärjestöille on luvassa niin ikään niukkuutta.
Järjestöjen saamia avustuksia leikataan pysyvästi 50 miljoonalla. Samalla hyvinvointialueille siirtyy 25 miljoonaa euroa jaettavaksi terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja säätiöille.