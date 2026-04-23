Hallituksen kehysriihen päätökset eivät miellyttäneet oppositiota lainkaan.

SDP:n ja keskustan puheenjohtajat Antti Lindtman sekä Antti Kaikkonen eivät säästelleet sanojaan kehysriihen lopputulemasta.

– Kyllähän tämä hallituksen talouslinja on täysin epäonnistunut. Se johtuu siitä, että koko kolme vuotta se käytti aikansa ja energiansa ennen kaikkea näihin leikkauksiin ja niillä ylpeilyyn. Sen sijaan, että se olisi keskittynyt uusien työpaikkojen ja kestävän kasvun luomiseen, Lindtman toteaa.

Lindtmanin mukaan nämä tulokset ovat nyt kaikkien nähtävissä. Hän korostaa, että samalla, kun kymmeniätuhansia työpaikkoja on menetetty, kasvutoimet ovat jääneet näpertelyksi.

Maatilat ja kuljetusalan yritykset uhattuna?

Keskustan Kaikkonen puolestaan olisi kaivannut vankempia toimia vastaukseksi polttoaineiden ja lannoitteiden hintojen nousuun. Nyt maatalouden ja kuljetusalan ahdinko jatkuu.

– Tähän akuuttiin tilanteeseen, mikä on päällä, ei kyllä kunnolla vastata. Nyt on vaarana, että maatiloja ja kuljetusalan yrityksiä kaatuu.

Kaikkonen kertoi olevansa myös erittäin pettynyt vanhustenhoivaan kohdistuviin lisäleikkauksiin.

