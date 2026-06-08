Juhannusviikolla sää on kuukausiennusteen mukaan yhä keskimääräistä lämpimämpää suuressa osassa maata.

Vaihteleva kesäsää jatkuu ainakin juhannukseen asti, kertoo Foreca sivuillaan Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ECMWF:n ennusteesta.

Tulevien viikkojen keskilämpötilat ovat ennusteen mukaan koko maassa tavanomaista korkeampia, vaikkakin sää on muuten vaihtelevaa ja sateet keskimääräistä runsaampia osassa maata.

Kesäkuun toisella eli kuluvalla viikolla sataa päivittäin jossain päin maata joko paikallisemmin tai yleisemmin.

Viikon alkupuoli on lämmin, mutta loppuviikkoa kohti päivälämpötiloissa on keskipitkien ennusteiden mukaan odotettavissa hienoista laskua. Viikon keskilämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 1–3, idässä ja pohjoisessa 3–6, ja Pohjois-Lapissa paikoin jopa 6–10 astetta keskimääräistä korkeampi.

Sademäärät ovat ennusteen mukaan joko tavanomaisia tai hieman tavanomaista suurempia.

Juhannusviikolla keskimääräistä lämpimämpää

Kesäkuun kolmannella viikolla, eli juhannusviikolla, sää voi olla vaihtelevaa ja melko epävakaista.