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Tarkkailua, huutamista ja keskisormen heiluttelua – näin ihmiset kohtelevat nuoria työssään

Nuorten kohtaamaan epäasialliseen kohteluun puututaan jälleen 16.6 alkavalla Kaupan liiton "Ole ihmisiksi" -kampanjalla. Tämän lisäksi yritykset ovat puuttuneet tähän lapuin tai somevideoin. Tästä huolimatta asiakkaiden huono käytös jatkuu yhä.

19-vuotias Kalle Koivunen on työskennellyt Intersportissa kahden ja puolen vuoden ajan. Hän on huomannut, että asiakkaiden huono käytös purkautuu erityisesti nuoriin naisiin.

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Tarkkailua, huutamista ja keskisormen heiluttelua – näin ihmiset kohtelevat nuoria työssään

– Valitettavasti trendi on siihen suuntaan, että huono käytös ei ole vähentynyt. Ei aikuisten eikä nuortenkaan kohtelussa. Siksi joudumme yhä kampanjoimaan asian puolesta, Kaupan liiton asiantuntija Anniina Ulvila kertoo.

Koivusen mukaan nuoret joutuvat kestämään työpaikoilla esimerkiksi solvaamista, vähättelyä, tiuskimista tai somehäirintää.

Koivusen mukaan työntekijät varautuvat Intersportissa vaikeisiin tilanteisiin etupainotteisesti. Työntekijät pohtivat yhdessä, miten työpäivä voisi olla mahdollisimman turvallinen aloittelevalle työntekijälle.

– Aloitteleva työntekijä ei mene palvelemaan epäasiallista asiakasta. Tilanteeseen voi mennä kokenut myyjä.

Tunteiden säätely avainasemassa

Intersportin Kauppala kertoo huomanneensa, että asiakkaat purkavat tunteitaan työntekijään vahvemmin kuin ennen. Muutos on tapahtunut koronan jälkeen.

Hän uskoo, että myös sosiaalisella medialla on roolinsa asiassa.

– Ehkä sosiaalinen media vaikuttaa myös siihen, miten ihmiset puhuvat toisilleen. Jos somessa puhutaan epäasiallisesti, sama käytös voi näkyä myös kasvokkain.