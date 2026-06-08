Suomella on erinomaiset mahdollisuudet päästä jäseneksi vaikutusvaltaiseen YK:n turvallisuusneuvostoon, sanoo suurlähettiläs, emeritus Pasi Patokallio.

Suomi pyrkii jälleen jäseneksi vaikutusvaltaiseen YK:n turvallisuusneuvostoon, jonka tehtävänä on maailman rauhan suojeleminen.

Suomen kampanja alkoi tänään New Yorkissa ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) johdolla.

Nyt Suomella on erinomaiset mahdollisuudet tulla valituksi, sanoo suurlähettiläs, emeritus Pasi Patokallio, joka johti Suomen edellistä kampanjaa vuosina 2009-2012.

– Uskon, että tulemme valituksi.

Suomi kuuluu läntiseen vaaliryhmään, jossa kahdesta paikasta kisaa tällä hetkellä kaksi maata, Suomi ja Australia. Tilanne voi kuitenkin vielä muuttua.

Edellisen kerran Suomi oli ehdolla vuonna 2012. Tuolloin tilanne oli kampanjan alkumetreillä sama, ja Suomen mahdollisuudet hyvät, sillä kisassa oli vain kaksi ehdokasta, Suomi ja Luxemburg.

Australia kuitenkin päättikin lähteä tavoittelemaan jäsenyyttä, ja Suomi hävisi äänestyksessä Australialle ja Luxemburgille.

– Edelleen mahdollista että joku siihen (kisaan) lähtee, mutta se on päivä päivältä epätodennäköisempää.

Pysyvillä mailla enemmän valtaa

YK:n turvallisuusneuvostossa on viisi pysyvää, ja kymmenen vaihtuvaa jäsentä. Neuvoston pysyviä jäseniä ovat Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, Iso-Britannia ja Ranska.