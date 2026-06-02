Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkösen mukaan hallituksen säästötoimet tulevat väistämättä näkymään potilaille.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy on teettänyt luottamusedustajilleen kyselyn, jossa pyydettiin käsityksiä terveysalan tilanteesta kesän aikana.

Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen toteaa, että säästöt tulevat kesällä näkymään ja tuntumaan terveydenhoidossa.

– Kyllä se kesä näyttää melkoisen hurjalta, jos me katsomme hyvinvointialueita, yksityissektoria ja varhaiskasvatusta.

Rytkönen toteaa, että säästötoimet tulevat vaikuttamaan tehyläisten työntekijöiden lisäksi myös suoraan potilaisiin.

Käytännössä säästöjen myötä käytössä on vähemmän työntekijöitä.

–Säästöjen myötä ei voida rekrytoida kesäloman sijaisia ja se näkyy sitten hoidon laadussa, valitettavasti, Rytkönen toteaa.

Pitkiä kesäsulkuja luvassa

Rytkösen mukaan terveydenhuollon monille osa-alueille on tulossa pitkiä kesäsulkuja, pahimmillaan jopa yli seitsemän viikon mittaisia.

Samaan aikaan potilaat tai hoidon tarve eivät ole katoamassa mihinkään.

Rytkösen mukaan pienentyneet resurssit tarkoittavat priorisointia.

– Me hoidetaan ne, ketkä eniten hoitoa tarvitsevat.