Antti Kaikkonen on pitänyt puheensa Suomen ideasta. Puheessa korostuivat turvallisuus, luottamus ja hyvinvointiyhteiskunta.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen aloitti puheensa puoluekokouksessa Tampereella kertomalla, ettei hän meinannut lauantaina aamulla päästä takaisin puoluekokouspaikalle.

– Tunnistelappu oli unohtanut ja vahtimestari ei aluksi päästänyt ilman sitä sisälle. Puhumalla siitäkin selvittiin. Hän teki työtään aivan oikein. Se oli kahden ammattilaisen kohtaaminen, Kaikkonen vitsaili puoluekokousväelle.

Puheen varsinainen sisältö käsitteli suomalaisten hyvinvointia vauvasta vaariin. Hän penäsi sitä, että Suomen on oltava maailman turvallisin maa.

Puolustusvoimien kunnosta huolehtimisen lisäksi Kaikkonen korosti hyvinvointipalveluiden toimivuutta.

– Ikäihmisten hoivasta on tullut uutisia, joita ei voi mitenkään hyväksyä. Politiikan ääripäät kolistelevat laitoja ja huutavat kilpaa. Naisia on surmattu Suomessa kuluvana vuonna joka toinen viikko. Väkivalta- ja seksuaalirikosten uhreja oli viime vuonna päivittäin lähes 200. Siis päivittäin, Kaikkonen harmitteli puheessaan.

– Tällaisessako Suomessa haluamme elää? Tähänkö me tyydymme, tämänkö me hyväksymme? Me Keskustassa emme hyväksy epäoikeudenmukaista Suomea, joka vain tyytyy osaansa, Kaikkonen jatkoi.

Kaikkosen mukaan palveluista on huolehdittava neuvoloista vanhusten hoivaan. Keskusta esittelee talouslääkkeensä uudistusten tekemiseen loppuvuonna tai ensi vuoden alussa, kuten tekevät monet muutkin puolueet.

Sopeutustarve 8-11 miljardin euron välillä tarkentuu syksymmällä.

Säästöjen keskellä Kaikkonen haluaisi pitää kiinni siitä, että suomalaiset voivat luottaa palveluiden toimivuuteen.