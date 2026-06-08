Lastaamaton tankkeri yritti kulkea kansainvälisiltä vesiltä kohti Irania, muta Yhdysvallat kertoo pysäyttäneensä sen.
Yhdysvaltain joukot pysäyttivät tänään Omaninlahdella öljytankkerin, joka pyrki iranilaiseen satamaan, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom.
Centcomin mukaan Palaun lipun alla purjehtinut M/T Marivex ei totellut Yhdysvaltain joukkojen käskytystä. Lastaamaton tankkeri yritti kulkea kansainvälisiltä vesiltä kohti Irania.
Yhdysvaltain hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa pysäyttäen aluksen. Yhdysvallat on saartanut Iranin satamia huhtikuun puolivälistä alkaen osana sotaa Lähi-idässä.