Christian Eriksen on julkaissut ensimmäisen viestinsä sunnuntain lyyhistymisensä jälkeen.

Tanskan keskikenttäpelaaja Christian Eriksen lyyhistyi sunnuntaina kentälle jalkapallomaaottelussa Ukrainaa vastaan Odensessa. Hän oli hetken tajuttomana, mutta palasi sitten tajuihinsa ja pystyi kävelemään pois viheriöltä.

Eriksen vietiin sairaalaan, jossa hänen kerrottiin voineen hyvin. Eriksen on jo päässyt kotiin ja julkaisi maanantaina myönteisen viestin.

– Haluan kaikkien tietävän, että voin hyvin ja olen kotona perheeni kanssa, Eriksen kirjoittaa tuoreeltaan sosiaalisessa mediassa.

Hänen lyyhistyminensä toi monelle mieleen vuoden 2021 episodin. Eriksen mätkähti tuolloin sydänpysähdyksen saaneena viheriölle EM-turnausottelussa Suomea vastaan.

Pelaajalle asennettiin sen jälkeen ICD-sydämentahdistin, joka korjaa sydämen harvalyöntisyyttä ja pystyy antamaan sähköisiä iskuhoitoja normaalin rytmin palauttamiseksi.

"Suojeli minua, kun tarvitsin"

Eriksen kirjoittaa, että tuoreeltaan tapahtunut vaikutti suuresti sekä häneen että hänen perheeseensä, mutta hän haluaa myös vakuuttaa, että tilanne oli nyt erilainen kuin vuonna 2021.

– Voin hyvin, ja toipumiseni on jo alkanut. Sen lisäksi, että olen kiitollinen kaikkien kentällä olleiden pelaajien ja lääkintähenkilökunnan tuesta ja avusta, olen myös äärimmäisen kiitollinen lääkäreille, jotka ovat vuosien ajan huolehtineet minusta ja sydämestäni. Heidän asiantuntemuksensa ansiosta ICD:ni teki juuri sitä, mihin se on suunniteltu: suojeli minua silloin, kun tarvitsin sitä.

– Tällä hetkellä keskityn toipumiseen, ajan viettoon perheeni kanssa, lomailuun sekä jalkapallon pelaamiseen lasteni kanssa.