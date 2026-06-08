Marius Borg Høiby haluaa vapaaksi tutkintavankeudesta, sillä hänen äitinsä Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on huonossa kunnossa.

Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby pyysi vapautusta tutkintavankeudesta ennen viikonloppua. Syynä on hänen äitinsä hengenvaarallinen keuhkosairaus.

Oslon käräjäoikeus päätti tänään illalla, että Høiby vapautetaan, kertoo norjalainen media NRK.

Syyttäjä kuitenkin valitti vapauttamisesta ja pyysi lykkäystä, joten Høibyä ei vapauteta ennen kuin valitus on ratkaistu hovioikeudessa.

Perjantaina kerrottiin, että Mette-Marit on jonossa keuhkojensiirtoon. Hän sairastaa keuhkofibroosia, joka on pahentunut viime aikoina.

Poliisi hylkäsi Høiby pyynnön aiemmin, ja asian ratkaiseminen oli Oslon käräjäoikeuden päätettävänä maanantaina pidetyssä oikeudenistunnossa.

"Jokainen sunnuntai voi olla viimeinen kerta, kun näemme"

Høiby kommentoi äitinsä tilannetta maanantaina oikeudessa.