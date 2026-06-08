Suomalainen DJ kertoo, miten saa häävieraat tanssilattialle.

Monissa suomalaishäissä koetaan yhteishenkeä nostattavia hetkiä, kun suosikkikappale saa häävieraat kerääntymään tanssilattialle.

DJ Aatu Itkonen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, että monelle tuttu Los del Rion Macarena on malliesimerkki biisistä, jolla saa luotua hyvää yhteistunnelmaa.

Parin rohkaisevan juoman jälkeen kappale saa ihmiset kerääntymään tanssilattialle.

– Siitä saa hyvän ryhmäkohtauksen, kun kaikki lähtevät tanssimaan, Itkonen sanoo.

Mitä tehdä, jos tunnelma latistuu?

Väistämättä illan aikana vastaan tulee kuitenkin myös tilanteita, jolloin häävieraiden erkaannuttua omille teilleen tunnelma ei ole aivan huipussaan. Itkosen mukaan tämä on tavallista ja tyypillistä, kun ihmiset käyvät ulkona vilvoittelemassa tai vaikkapa vessassa.

– Minulla on aina ollut tämmöinen motto, että hyvä DJ on mielestäni semmoinen, joka löytää oikeat biisit oikeaan aikaan. Totta kai pitää osata tekninen puoli, mutta itse koen, että varsinkin häissä hyvä DJ on semmoinen, joka löytää oikeat biisit.

DJ:ltä pitääkin löytyä pelisilmää häävieraiden viihdyttämiseen.

– Jos ihmiset lähtevät ulos, he saavat lähteä totta kai, mutta sitten kun he tulevat sisälle, niin täytyy vähän aistia tunnelmaa. Myös hetkessäkin joutuu lennosta vaihtamaan tyylilajia.