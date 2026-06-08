Teijo Kööpikkä teki Euroopan ennätyksen paraurheilijoiden kiekonheitossa.
Kööpikkä kiskaisi kiekon lukemiin 47,73 Laihian Lujan 30-vuotiasjuhlakilpailuissa maanantaina. Tulos on paraurheilijoiden luokan 57 uusi Euroopan ennätys: peräti metrin ja kuusi senttiä Azerbaidzhanin Samir Nabiyevin aiempaa EE:tä pidempi laaki.
Rauman Urheilijoita edustava Kööpikkä heitti tulossarjan 41,05, 45,90, 47,73, 46,00, 44,05 ja 41,70.
– Eka heitto oli sellainen, jolla hain tuntumaa kisaheittoon. Seuraavat kolme olivat hyviä heittoja. Sitten, kun totesin, että tuli Euroopan ennätys, joka on vain 82 senttiä maailmanennätyksestä, kaksi viimeistä heittoa olivat riskillä repimistä ja menivät plörinäksi, mies kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.
– En ollut etukäteen ajatellut, että pystyisin hätyyttelemään maailmanennätystä, mutta Euroopan ennätys oli hakusessa. Tiesin, että pystyn siihen, jos on hyvät olosuhteet, ja se menikin suunnitelmien mukaan.
Huhtikuussa Kööpikkä tömäytti luokan 57 kuulantyönnön Euroopan ennätyksen 15,15 paraurheilijoiden hallimestaruuskilpailuissa Pajulahdessa.