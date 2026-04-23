Ammattidiesel on tulossa voimaan vuoteen 2028 mennessä, valtionvarainministeriöstä kerrotaan.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multalan (kok.) mukaan ammattidieselin käyttöönotto voisi toimia keinona helpottaa Lähi-idän sodan kiihdyttämää polttoaineiden hinnannousua.

Ammattidiesel on ammattimaiselle kuorma- ja linja-autoliikenteelle suunnattu järjestelmä, jossa kuorma- ja linja-autojen käyttämän dieselin polttoaineverosta osa palautetaan kuljetusyrityksille.

Kyseessä on EU:n energiaverodirektiivin sallima verotuksellinen tukimuoto.

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Markus Teräväinen kertoo, että ammattidiesel on tarkoitus saada voimaan vuoteen 2028 mennessä.

Hän muistuttaa, että asiaan liittyen tehtiin alun perin päätös jo vuoden 2024 kehysriihessä.

Taustalla liikenteen päästökauppa

– Silloin päätettiin, että ammattidieselillä kompensoidaan myöhemmin alkavaa liikenteen päästökauppaa.

Päästökaupan piti alkaa ensi vuonna, mutta EU-maat tekivät marraskuussa päätöksen lykätä sitä vuodella.

– EU-tasoisen liikenteen päästökaupan on tarkoitus alkaa vuonna 2028, niin silloin ammattidieselin pitäisi olla voimassa.

Ammattidieselin vaikutus julkiseen talouteen on 40 miljoonaa euroa.

SKAL vaatii nopeampia toimia

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ei ole tilanteeseen tyytyväinen. Järjestö vaatii ammattidieselin käyttöönottoa mahdollisimman pian ja