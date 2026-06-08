Ukraina onnistui jälleen viime viikolla iskemään syvälle Venäjälle Pietariin. Asiantuntija arvioi, kumpi on nyt niskan päällä.
Ukrainan iskut Pietariin todistivat sen, että sodan neljännen vuoden asetelma ei ole yksiselitteinen.
Ukraina ja Venäjä ovat niskan päällä eri osa-alueilla, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Heikki Kankkio Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Kankkio arvioi, että Venäjä johtaa ennen kaikkea määrässä, kun taas Ukraina laadussa.
– Venäjä saattaa olla tällä hetkellä edellä siinä määrässä, mitä se pystyy tuottamaan lennokkeja ja hyökkäyslennokkeja, Kankkio arvioi.
Ukraina puolestaan on ottanut etumatkaa teknologisessa kehityksessä
– Ukrainalla on hieman nopeampi tämä innovaatiosykli, Kankkio toteaa ja huomauttaa, että Venäjä jopa kopioi Ukrainan ratkaisuja.
Yksinkertaisesti Ukraina kehittää teknologiaa nopeammin tällä hetkellä, mutta Venäjällä "massamainen tuotantokyky" on parempi.