Myös Suomi osallistuu huippukokoukseen Virossa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuu huomenna Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden (NB8) huippukokoukseen. Asiasta kertoo Viron hallitus.
– Olen iloinen, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi liittyy joukkoomme. Ukrainan tukeminen on yksi Viron NB8-puheenjohtajuuden tärkeimmistä prioriteeteista, sanoo Viron pääministeri Kristen Michal tiedotteessa.
Pääministerin mukaan huippukokouksessa keskustellaan siitä, kuinka Ukrainan puolustuskykyä vahvistetaan ja Venäjään kohdistuvaa painetta lisätään.
Suomesta huippukokoukseen osallistuu pääministeri Petteri Orpo.
Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen.