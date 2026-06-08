Entisestä Pelson vankilasta on tuotu Hämeenlinnan vankilaan 16 elementtiä, joissa kussakin on kaksi selliä.

Suomessa on tällä hetkellä vankeja noin 3 800, mikä on keskimääräistä enemmän.

Suljetuissa vankiloissa käyttöaste on jopa 118 prosenttia, kun Rikosseuraamuslaitoksen mukaan turvallinen käyttöaste olisi 90 prosenttia.

Vankien määrä on noussut Suomessa vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2025 vankien määrä oli keskimäärin 3 545, eli vajaat 200 enemmän kuin vuonna 2024.

Vankien määrän kasvaessa tarvitaan lisää sellejä.

Hämeenlinnan vankilassa vajeeseen on reagoitu tuomalla entisestä Pelson vankilasta 16 moduulielementtiä, joissa kussakin on kaksi selliä. Uudella osastolla on näin ollen 32 paikkaa.

Näiden vankipaikkojen vuokrakustannus on arviolta noin kolmasosa, eli noin 10 000 euroa, siitä, mitä kustannus olisi, jos sellit rakennettaisiin kokonaan alusta.

– Tässä säästetään rakennusmateriaaleja, ja tämä tukee vihreitä arvoja, eikä jätettä tule niin paljon, toimialajohtaja Mikko Järvinen selventää Senaatti-kiinteistöiltä.

Suomessa yleisin syy vankilaan joutumiselle on väkivaltarikos, toisella sijalla keikkuu huumausainerikos ja kolmantena ryöstö.