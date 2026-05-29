Hallituspuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat vihdoin päässeet sopuun turvekiistassa, kertoo MTV:n Uutisextrassa vieraillut ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Hallituksen pääpuolueiden välinen turvekiista on ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan ratkaistu.

– Me olemme nyt löytäneet tähän kysymykseen ratkaisuja. Kokonaisuus säilyy suurin piirtein sen kaltaisena kuin mitä kehysriihessä päätettiin. Turvehan on hyvä huoltovarmuuspolttoaine. Sitä on hyvä varastoida ja sen lämpöarvo säilyy hyvin, Multala toteaa Uutisextrassa.

Hallitus sopi huhtikuun kehysriihessä tuesta, jolla varmistetaan energian saatavuus ja toimitusvarmuus myös talvella.

Perussuomalaiset on katsonut, että hallitus kohdensi pakettiin kuuluvan kahdeksan miljoonan euron energiatuen ainoastaan turvetuotantoon. Riikka Purra (ps.) puhui kehysriihen tiedotustilaisuudessa "turpeen kunnianpalautuksesta".

Kokoomuksen mielestä hallitus sopi jo kehysriihessä, ettei tukea korvamerkattu vain turvetuotantoon, vaan kyse on yleisemmin energian saatavuuden varmistamisesta talvella.

Puolueen mukaan tukea olisi määrä kohdentaa myös turvetta ympäristöystävällisempään energiatuotantoon.

Turvetuki on perussuomalaisten mukaan kompensaatiota siitä, ettei puolue saanut kehysriihessä läpi vaatimustaan polttoaineiden jakeluvelvoitteen höllentämisestä.

Kiistasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.