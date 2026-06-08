MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Kommentti: Viekö entinen NHL-tähti Jussi Ahokkaan kaikkien aikojen työmahdollisuuden?

Jussi Ahokkaan arvo NHL-valmentajamarkkinoilla on nyt korkeammalla kuin koskaan aiemmin.

Jussi Ahokkaan arvo NHL-valmentajamarkkinoilla on nyt korkeammalla kuin koskaan aiemmin.

Valmentajamarkkinoilla olisi tarjolla sellaisia NHL:ssä meritoituneita velhoja kuin Bruce Cassidy ja .

Tietojen mukaan Toronto etsii tällä hetkellä kuitenkin jo kokenutta ja meritoitunutta valmentajaa. Siksi Pavelskia voidaan pitää hyvin erikoisena vaihtoehtona.

Hän nousi Montreal Canadiensin päävalmentajaksi suoraan alle 13-vuotiaiden juniorijoukkueesta. Tällä kaudella joukkue eteni jopa Idän konferenssifinaaleihin, jossa se kuitenkin hävisi Carolina Hurricanesille.

Grezky nousi Phoenix Coyotesin päävalmentajaksi kaudella 2005–2006 ilman mitään valmentajakokemusta. Coyotes ei yltänyt neljän Gretzkyn valmennuskauden aikana kertaakaan pudotuspeleihin.

Pavelskin tilannetta voidaan verrata entisiin pelaajalegendoihin Wayne Gretzkyyn ja Martin St. Louisiin , jotka siirtyivät NHL-päävalmentajaksi vain vähäisellä valmennuskokemuksella.

Pavelski on luotsannut lopettamisensa jälkeen vain poikansa alle 15-vuotiaiden juniorijoukkuetta.

Erikoisen asiasta tekee se, että keväällä 2024 hokkarinsa naulaan ripustanut Pavelski ei ole toiminut päivääkään aikuisten miesten valmentajana eikä hänellä juurikaan ole valmentajakokemusta.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

TPS hankki hurjan pistesiepon – järkyttynyt omistaja ei voinut käsittää: "Noin keskinkertaiseen seuraan"

Ruotsissa sokeerava löytö suurtapahtuman vessoista: "Ei ole millään lailla hyväksyttävää"

Gerard Gallant

Pavelski ei ole Ahokkaan tapaan voittaja

Pavelski pelasi NHL-urallaan San Jose Sharksin ja Dallas Starsin riveissä yli 1 400 ottelua ja teki yli 1 100 pistettä. Yhdysvaltalaishyökkääjä profiloitui maalintekijänä, joka oli parhaimmillaan etenkin vastustajan maalin edessä.

Menestynyt pelaaja ei automaattisesti kuitenkaan muutu menestyväksi valmentajaksi – eikä varsinkaan Pavelskin tapauksessa, joka ei ole koskaan voittanut sitä kirkkainta aikuisissa.