Poikansa alle 15-vuotiaiden joukkuetta valmentava entinen NHL-tähti Joe Pavelski uhkaa viedä kaikkien aikojen työsauman menestystä niittäneeltä suomalaisvalmentaja Jussi Ahokkaalta, kirjoittaa MTV Urheilun Jaakko Servo.
Pohjois-Amerikasta kantautui sunnuntaina yllättävä tieto, NHL:n sisäpiiritoimittaja Elliotte Friedmann kertoi, että entinen pelaajalegenda Joe Pavelski, 41, on ehdokkaiden listalla Toronto Maple Leafsin seuraavaksi päävalmentajaksi.
Erikoisen asiasta tekee se, että keväällä 2024 hokkarinsa naulaan ripustanut Pavelski ei ole toiminut päivääkään aikuisten miesten valmentajana eikä hänellä juurikaan ole valmentajakokemusta.
Pavelski on luotsannut lopettamisensa jälkeen vain poikansa alle 15-vuotiaiden juniorijoukkuetta.
Pavelskin tilannetta voidaan verrata entisiin pelaajalegendoihin Wayne Gretzkyyn ja Martin St. Louisiin, jotka siirtyivät NHL-päävalmentajaksi vain vähäisellä valmennuskokemuksella.
Grezky nousi Phoenix Coyotesin päävalmentajaksi kaudella 2005–2006 ilman mitään valmentajakokemusta. Coyotes ei yltänyt neljän Gretzkyn valmennuskauden aikana kertaakaan pudotuspeleihin.
Martin St. Louisin NHL-valmennusura sen sijaan on näyttänyt huomattavasti Gretzkyä paremmalta.
Hän nousi Montreal Canadiensin päävalmentajaksi suoraan alle 13-vuotiaiden juniorijoukkueesta. Tällä kaudella joukkue eteni jopa Idän konferenssifinaaleihin, jossa se kuitenkin hävisi Carolina Hurricanesille.
Tietojen mukaan Toronto etsii tällä hetkellä kuitenkin jo kokenutta ja meritoitunutta valmentajaa. Siksi Pavelskia voidaan pitää hyvin erikoisena vaihtoehtona.
Valmentajamarkkinoilla olisi tarjolla sellaisia NHL:ssä meritoituneita velhoja kuin Bruce Cassidy ja .