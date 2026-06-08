Saksan päävalmentaja Harold Kreis joutui ulos vuosi ennen MM-kotikisoja.

Saksan jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana toimineen Harold Kreisin, 67, sopimus on purettu. Kontrahtia olisi ollut jäljellä vielä ensi kauden ajan ja tuo sesonki on saksalaisittain erityinen, sillä maa isännöi ensi vuoden MM-kilpailuja.

Saksan jääkiekkoliiton (DEB) urheilujohtaja Christian Künast kertoo tiedotteessa, että DEB päätyi ratkaisuun "intensiivisen analyysin" jälkeen "urheilullisen kokonaisarvion" myötä. Vaikka yhteistyö Kreisin kanssa oli toiminut, Künast sanoo, että maajoukkueen kehitys oli pysähtynyt ja DEB on vakuuttunut, että Saksa tarvitsee uusia tuulia.

Saksalais-kanadalainen Kreis aloitti Saksan päävalmentajana maaliskuussa 2023 ja luotsasi maan heti samana keväänä MM-hopealle. 2024 Saksa putosi puolivälierissä ja kaksissa viime MM-kisoissa sen pelit päättyivät jo lohkovaiheeseen.

Helmikuisessa Milanon olympiaturnauksessa Saksa puolestaan hävisi puolivälierässä Slovakialle 2–6.

– Viimeiset kolme vuotta maajoukkueessa ovat olleet erityistä aikaa, jota muistelen suurella kiitollisuudella. Vuoden 2023 MM-hopea ja yhteiset kokemukset joukkueen kanssa jäävät mieleeni parhaimpina muistoina, Kreis kommentoi ja toivotti liitolle sekä maajoukkueelle kiitosten kera hyvää tuleviin haasteisiin.

Hän oli aiemmin luotsannut joukkueita Saksan ja Sveitsin pääsarjoissa. Kausina 2009–12 mies toimi Saksan apuvalmentajana.