Baseball-legenda Yadier Molinan oli tarkoitus hypätä lentokoneeseen, jonka miehistö kuoli hätälaskun yhteydessä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videokuvaa lento-onnettomuudesta.

Gulfstream G200 -lentokone lähti ilmaan Dominikaanisessa tasavallassa La Romanan kansainväliseltä lentokentältä. Määränpään oli tarkoitus olla Yhdysvaltojen Austin, mutta kone käännettiin mekaanisten ongelmien vuoksi takaisin ja lentäjä yritti hätälaskua.

Kone ajautui laskeutuessaan kiitotien viereiselle ruohikolle, ryhtyi pomppimaan ja syttyi tuleen. Valtavat liekit jylläsivät.

Koneessa olleet lentäjä ja perämies kuolivat.

Dominikaanisen tasavallan siviili-ilmailulaitoksen mukaan vain kyseinen kaksikko olisi ollut Yhdysvaltoihin rekisteröidyn koneen kyydissä, eikä matkustajia raportoidusti ollut.

Puertoricolainen baseball-legenda Yadier Molina paljasti Instagram-tarinaosiossaan, että hän olisi perheineen ja ystävineen hypännyt koneen kyytiin.

– Surunvalitteluni lentäjille ja heidän perheilleen. Kone oli matkalla hakemaan minua, perhettäni ja ystäviäni Texasista, ja olisimme palanneet Puerto Ricoon. Tämä kaikki on todella sydäntäsärkevää, Molina kirjoitti.

Mies tunnettiin yhtenä aikakautensa parhaista sieppareista. Hänet valittiin peräti kymmenen kertaa lajin mahtisarja MLB:n tähdistöotteluun. Uransa vuonna 2022 päättänyt Molina voitti kahdesti MLB:n mestaruuden World Seriesin.