Maustamisen ja marinoimisen ei tarvitse olla hankalaa, muistuttaa kokki Henri Alén.

Kokki ja MasterChef Suomi -tuomari Henri Alén jakoi torstaina grillaus- ja maustamisvinkkejään Lidlin järjestämässä lehdistötilaisuudessa. Kokki kertoi itse olevansa melko "geneerinen" grillaaja, eli päätyvänsä usein grillaamaan samoja vanhoja suosikkejaan.

– Ei tarvitse kenenkään tuntea huonoa omaatuntoa siitä, jos pyörii ne samat asiat grillissä, Alén lohdutti.

Kokilla on muutama takuuvarma vinkki myös erilaisten lihojen maustamiseen ja marinoimiseen. Vaaleille lihoille hän suosittelee kolmen taianomaisen ainesosan yhdistelmää: sitruunaa, oliiviöljyä ja yrttejä.

– Otan sitruunan kuorta ja mehua, oliiviöljyä ja sitten yrttejä hieron niihin. Kaikkiin vaaleisiin lihoihin sopii täysin tämä sama juttu, aina!

Maailman helpoin marinadi kanalle: "Jumankauta se on hyvää!"

Tätäkin simppelimpi vaihtoehto on kahden ainesosan marinadi, jota Alén kutsuu maailman helpoimmaksi. Kokki suosittelee yhdistämään kanan tai possun kanssa luonnonjogurtin ja currytahnan.

– Minulla on aina jäljellä niitä purkinjämiä. Tahna ja jogurtti sekaisin, lyöt sinne kanat ja annat olla pari-kolme tuntia siellä.

– Sitten pyyhkäisee ylimääräiset pois ja grillaa, niin jumankauta se on hyvää! Maailman helpoin, Alén kehuu.