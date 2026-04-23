Kuluttajariitalautakunta on neljässä tuoreessa ajoneuvon kauppaa koskevassa ratkaisussa ottanut kantaa myyjän velvollisuuteen oikaista ajoneuvossa ilmennyt virhe niin, että siitä ei aiheudu kuluttajalle kustannuksia.

– Aiemmasta kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännöstä poiketen kuluttaja ei ole enää velvollinen osallistumaan korjauskustannusten kattamiseen sen vuoksi, että ajoneuvo saattaa virheen korjaamisen jälkeen tulla teknisesti aiempaa parempaan kuntoon.

Aiemmin korjauskustannuksia on usein jaettu osapuolten kesken, koska on nähty, että esimerkiksi viallisen moottorin vaihdon myötä auton arvo voi nousta.

Lautakunta linjaa, että myyjä voi kieltäytyä virheen oikaisusta vain, jos siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai jos oikaisulle on muu ylitsepääsemätön este.

– Kohtuuttomuutta arvioidaan ottaen huomioon ajoneuvon kauppahinta, virheen merkitys ajoneuvon käytölle sekä se, kuinka kauan kaupanteosta on kulunut.

Kuluttajariitalautakunta kertoo muuttavansa linjaustaan EU-tuomioistuimen antamien tuomioiden vuoksi.

Mitä linjaus lopulta tarkoittaa myyjän ja ostajan kannalta? Miksi se tehtiin nyt? Miten uusi tilanne vaikuttaa autokaupan näkymiin?