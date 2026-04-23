Jalan amputoiminen uhkasi Sir Chris Hoyta.

Ratapyöräilyn kuusinkertainen olympiavoittaja Sir Chris Hoy koki viime marraskuussa maastopyöräillessään Walesissa kertomansa mukaan pahimman onnettomuuden, joka hänelle on koskaan tapahtunut.

11 maailmanmestaruuttakin voittanut skotlantilaislegenda sai useita vakavia murtumia. Sääriluu ja oikea polvi miehen luonnehdinnan mukaan "räjähtivät".

Pahemminkin olisi silti voinut käydä. Mahdollisena skenaariona oli jopa oikean jalan amputoiminen.

– Kellä tahansa tuollaisessa tilanteessa on lääkärien kertoman mukaan amputaation riski, Hoy sanoi Sporting Misadventures -podcastissa.

50 vuotta maaliskuussa täyttänyt skotti sai varoituksen raajavammojen yhteydessä usein ilmenevästä lihasaitio-oireyhtymästä. Siinä lihasryhmän paine kasvaa, mikä estää verenkierron ja ravinteiden sekä hapen kulkeutumisen vaurioituneelle alueelle.

– Vetää aika vakavaksi, kun makaa oudolla sairaalan osastolla ja on menossa leikkaukseen.

Hoy sai ammattitaitoista hoitoa ja välttyi pahimmalta. Hän sanoi yhtä kaikki, että tapaus oli "viimeinen asia, mitä hän tarvitsi".

Hoylla diagnosoitiin vuonna 2023 parantumaton eturauhassyöpä. Mies kertoi vuonna 2024 The Timesille lääkäreiden antaneen hänelle elinaikaa kahdesta neljään vuotta.

Sir Chris Hoy on ratapyöräilyn suuria legendoja./All Over Press