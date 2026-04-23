Tanskassa on tapahtunut vakava junaonnettomuus.
Kaksi junaa on törmännyt Tanskassa, kertoo uutistoimisto Reuters tanskalaismediaan viitaten.
Onnettomuudessa on useita loukkaantuneita.
Onnettomuus on tapahtunut Kagerupissa Pohjois-Sjællannissa. Paikalla on tanskalaismedioiden mukaan runsaasti poliiseja ja pelastushenkilökuntaa.
Tanskan yleisradioyhtiön DR:n mukaan poliisi arvioi loukkaantuneiden määräksi viidestä kymmeneen. Toistaiseksi ei ole tietoa, kuinka vakavista loukkaantumisista on kyse.
Viranomaisten mukaan kaikki matkustajat on saatu evakuoitua junista, eikä kukaan ole jäänyt loukkuun.
Uutinen päivittyy.