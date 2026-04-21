Hallitus kokoontuu kehysriiheen päättämään lähiaikojen talouspolitiikasta. Pääasioita ovat 400 miljoonan euron sopeutukset ja kasvupäätökset, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona kehysriiheen tilanteessa, jossa sen on löydettävä vielä 400 miljoonan euron leikkaukset tai veronkiristykset.

Alla on jo päätökset kymmenen miljardin euron sopeutuksista, joten uusia säästökohteita on vaikea löytää neljän erilaisen puolueen kesken.

Esimakua saatiin jo viime perjantaina, kun sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) kertoi aiempien säästöpäätösten kohdentumisesta: kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus lakkautetaan ja ne korvataan uudella, halvemmalla palvelulla. Samalla ympärivuorokautisen palveluasumisen ja myös kotihoidon palvelumaksuja nostetaan.

Helppoja leikkauskohteita ei ole, kun ikäihmisten kukkarolla on käytävä.

Kehysriihen omien, 400 miljoonan euron sopeutuskohteiden valinta on yksi kiinnostavimmista kysymyksistä. Minkälaisia arvovalintoja hallitus tekee leikkauksissa ja päästäänkö kohteista yhteisymmärrykseen ilman repiviä riitoja?

Neuvottelupöydässä leikkauslistalla ovat ainakin sote-järjestöjen STEA-avustukset ja kehitysyhteistyö.

Puolustuksesta ja turvallisuudesta ei aiota tinkiä, sillä esimerkiksi droonien torjuntaan aiotaan riihessä antaa rahaa.

Kristillisdemokraatit jo laukalla

Toistaiseksi Orpon hallitus on pysynyt talouspolitiikassaan yhtenäisenä, mutta hallituskauden viimeisenä vuotena puolueilla on usein houkutus pelata vaalipeliä ja tehdä irtiottoja.