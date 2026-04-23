Lindtman vaatii jopa Orpon eroa sosiaalisessa mediassa julkaisemassa päivityksessään.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ei ole tyytyväinen Petteri Orpon (kok.) hallituksen päätöksiin kehysriihessä.

Lindtman arvostelee kovin sanoin kehysriihen päätöksiä Facebook-julkaisussaan torstaina.

– Kehysriihessä oli hallituksen viimeinen mahdollisuus korjata epäonnistuneen talouspolitiikkansa suuntaa. Sitä ei tullut, vaan lopputulos on menetetty vaalikausi: Suomi velkaantuu raskaasti, työttömyys kasvaa ja suomalaisten köyhtyminen jatkuu, Lindtman kirjoittaa.

Hänen mukaansa "hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan niin pahasti, että pääministeri Orpon olisi viisainta jättää eronpyyntönsä jo nyt."

Tavoitteet eivät toteutuneet

Lindtmanin mukaan yksikään hallituksen keskeisistä tavoitteista ei toteutunut.

– Velkaantuminen piti pysäyttää, sen sijaan se on kiihtynyt, ja hallitus on ottamassa enemmän velkaa kuin edeltäjänsä, Lindtman kirjoittaa.

Hän muistuttaa hallituksen luvanneen 100 000 uutta työpaikkaa, mutta nyt saldona on 100 000 uutta työtöntä ja lähes 80 000 menetettyä työpaikkaa.

– Hallitukselta on veto poissa. Todellisia toimia Suomen suunnan kääntämiseksi ei ole tulossa, Lindtman kirjoittaa.