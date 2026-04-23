Kova ulostulo reservin äkkikutsusta: Paljastui "iso virhe"

– Se, että tähän vastaamiseen löydettiin nopeasti keino, ei saa peittää alleen sitä, että täytyy käydä isompi keskustelu. On selvää, että turvallisuusympäristö vaatii puolustusmenoilta lisää, Vanhanen katsoo.

Hänen mukaansa se, että Puolustusvoimat on kutsunut reserviläisiä kertausharjoituksiin , on suora seuraus tästä. Väkeä Puolustusvoimien vakinaisessa palveluksessa on yksinkertaisesti liian vähän, Vanhanen sanoo.

Turvallisuus on kuin terveys. Sitä ei murehdi ennen kuin joku menee vikaan, asiantuntija muotoilee.

Rajut leikkaukset historiaa

Leikkaukset nimittäin ajoittuivat vuosien 2012–2015 välille . Leikkausten alkaessa Euroopan turvallisuustilanteen katsottiin laajalti olevan hyvin erilainen kuin nyt.

Kuin terveys

Puolustusmenolisäykset ovat Euroopassa Ukrainan sodan myötä lisääntyneet rymisten. Niitä tehdään Suomessakin nyt samaan aikaan kun esimerkiksi sotesta, valtionhallinnosta ja järjestöiltä leikataan.

Ajan henkeä kuvaili Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko viime vuonna näin : Aseiden ja ammuksien valmistajat ovat siirtyneet "paariasta parrasvaloihin".

Siinä missä kylmän sodan jälkeisinä kahtena vuosikymmenenä oli muodikasta vaatia armeijoiden alasajoa, ovat puolustusmenojen kasvattamisen kritisoijat nyt vähissä.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Vanhanen toivoo, ettei puolustuksen tärkeyttä unohdeta, jos kriisit ja ongelmat joku päivä hellittävät.

– Puolustukseen ja pelotteeseen investointeja on vaikea mitata, koska kun kriisejä ja ongelmia ei synny, puolustus ja pelote ovat onnistuneet, Vanhanen sanoo.