Turvallisuus on kuin terveys. Sitä ei murehdi ennen kuin joku menee vikaan, asiantuntija muotoilee.
Nyt nähdään lopputulos Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen tekemistä Puolustusvoimien leikkauksista, sanoo turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
– Puolustusvoimien uudistus oli iso virhe ja väärä ratkaisu. Henkilökuntaan leikattiin liikaa viime vuosikymmenellä, Vanhanen sanoo.
Hänen mukaansa se, että Puolustusvoimat on kutsunut reserviläisiä kertausharjoituksiin, on suora seuraus tästä. Väkeä Puolustusvoimien vakinaisessa palveluksessa on yksinkertaisesti liian vähän, Vanhanen sanoo.
Puolustusvoimat perusteli kertausharjoituksia Ukrainan sodan seurauksilla. Ukraina on tehnyt laajamittaisia drooni-iskuja Venäjän Itämeren öljysatamiin, minkä yhteydessä drooneja on harhautunut myös Suomeen.
– Se, että tähän vastaamiseen löydettiin nopeasti keino, ei saa peittää alleen sitä, että täytyy käydä isompi keskustelu. On selvää, että turvallisuusympäristö vaatii puolustusmenoilta lisää, Vanhanen katsoo.