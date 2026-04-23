Maahanmuuttajilla on pian lakisääteinen velvollisuus edistää omaa kotoutumistaan.

Hallitus haluaa lisätä maahanmuuttajien vastuuta omasta kotoutumisestaan.

– Kotoutuminen ei onnistu passiivisesti järjestelmän varassa, vaan siihen tarvitaan yksilön omaa toimintaa ja osallistumista, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoi tänään tiedotustilaisuudessa.

Eduskunta sai tänään käsiteltäväkseen lakiesityksen, joka myös leikkaa kotoutumispalveluihin liittyvää rahoitusta 46,8 miljoonalla eurolla.

Lakiin kirjataan kokonaan uusi pykälä, joka tekee Suomeen kotoutumisesta velvollisuuden.

– Maahanmuuttajalla on velvollisuus edistää kotoutumistaan ja työllistymistään. Maahanmuuttajan on hakeuduttava ja osallistuttava tässä laissa tarkoitettuihin kotoutumista edistäviin palveluihin, lakiesityksen muotoilu kuuluu.

Hallituksen tahtona on, että jos maahanmuuttaja jättää noudattamatta hänelle laadittua kotoutumissuunnitelmaa, esimerkiksi hänen toimeentulo- tai työttömyystukiaan voisi jatkossa rajoittaa.

Vajaan 50 miljoonan leikkaukset

Kotoutumispalveluista leikataan lakiesityksessä yhteensä 46,8 miljoonaa euroa. Pääosa säästöstä syntyy yksinkertaisesti leikkaamalla rahoitusta, jota maksetaan kunnille ja hyvinvointialueille kotouttamispalveluita varten.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten eli käytännössä kansan- ja kansalaisopistojen kotoutumiskoulutusten valtiontukijärjestelmä puretaan. Päätöksen osuus säästöstä on 7 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttajille suunnattuihin vapaan sivistystyön koulutuksiin osallistui vuonna 2024 noin 57 000 opiskelijaa.

Rantanen: Oleellista, miten rahaa käytetään