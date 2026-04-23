Legendaarisen Matadorin oli käydä kalpaten, kun härkä lävisti hänen takapuolensa. Asiasta muun muassa uutisoivan New York Postin mukaan de la Puebla joutui tunteja kestäneeseen leikkaukseen.
Legendaarinen espanjalainen härkätaistelija Morante de la Puebla sai maanantaina vakavia vammoja Sevillassa järjestetyssä taistelussa.
Espanjalaisen El Mundo -lehden mukaan 46-vuotias matadori oli tilannetta ennen selvinnyt jo kolmesta härästä, mutta neljännen kohdalla hänen onnensa loppui.
Härkä rynni päälle ja matadori joutui pudottamaan eläimen houkutteluun käyttämänsä viitan ja perääntymään selkä härkää kohti.
Hetkeä myöhemmin härkä lävisti sarvellaan matadorin takamuksen. Muut matadorit joutuivat kantamaan hänet pois areenalta.
Muut matadorit kantoivat loukkaantuneen Morante de la Pueblan pois areenalta.
Muun muassa matadorin peräaukkoa ja sulkijalihasta jouduttiin korjaamaan sairaalassa.
– Olin valtavan peloissani ja hurjissa kivuissa, kun näin härän napanneen minut, de la Puebla kertoi Instagramissa jaetulla videolla.
Morante de la Pueblaa on tituleerattu muun muassa Espanjan mahtavimmaksi matadoriksi.
De la Pueblan loukkaantuminen on herättänyt huomiota myös eläinsuojelijoiden piirissä.
Tunnettu yhdysvaltalainen eläinten oikeuksia puolustava järjestö Peta nostaa verkkosivuillaan esiin härkätaistelujen synkän puolen: