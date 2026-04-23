Alusvaatemallina toiminut Camila Giorgi aikoo palata tenniskentille.

Camila Giorgi lopetti tennisuransa kaikessa hiljaisuudessa keväällä 2024. Virallista ilmoitusta italialainen ei tehnyt; hän vain ilmestyi huipputennistä valvovan International Tennis Integrity Agencyn lopettaneiden pelaajien listalle.

Kaksinpelin maailmanlistalla parhaimmillaan 26:nneksi yltänyt ja Wimbledonissa puolivälieriin edennyt Giorgi kuvaili myöhemmin tennispelaajan elämää raskaaksi. Hän sanoi halunneensa lopettaa vuosien ajan. Italialainen kertoi eräänä aamuna toukokuussa 2024 päättäneensä lopulta tehdä sen ilmoittaen asiasta isälleen.

Giorgi alkoi toimia alusvaatemallina jo tennisuransa aikana. Hän on jatkanut mallikuvien julkaisua pelaamisen lopetettuaankin.

Kilpatennis ei ole kuitenkaan lopullisesti takana.

Giorgi, 34, pudotti tuoreeltaan yllätyksen. Hän järjesti Instagramissa kysymys-vastaus-session, jossa monet utelivat, aikooko nainen palata tulevaisuudessa pelaamaan tennistä.

Giorgi vastasi suoraan.

– Kyllä, ensi vuonna.

– Olen nyt valmentaja, mutta treenaan vuotta 2027 varten.

Giorgilta kysyttiin myös, missä turnauksissa hän aikoisi pelata, mutta hän vastasi, ettei vielä tiedä.

Viimeisen kerran Giorgi pelasi kilpatennistä maaliskuussa 2024. Neljä kaksinpelin WTA-turnausta voittanut italialainen on tienannut tennisurallaan palkintorahoja muhkeat 6,4 miljoonaa dollaria.