Kehysriihen neuvottelut jatkuvat näillä näkymin huomiseen, kertovat pääministeri ja valtiovarainministeri.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ennakoi, että kehysriihi valmistunee huomenna. Kasvu- ja työllisyystoimille on jo löytynyt rahoitus, Purra kertoi toimittajille iltapäivällä eduskunnassa.
– Kokonaisuus, jolla rahoitetaan kasvu- ja työllisyystoimia ja muuta tarpeellista, katetaan kokonaan sekä säästöillä, että lisätalousarviomäärärahoilla. Eli kaikkeen on löydetty rahoitus.
Purra kertoi jo aamulla, että käytännössä säästöt sekä kasvu- ja työllisyystoimet on saatu alustavasti sovittua.
Hallitus on aiemmin kertonut, että kasvu- ja työllisyystoimiin lukeutuvat muun muassa yrittäjien eläkeuudistus sekä korjausrakentamisen vauhdittaminen. Lisäksi hallitus aikoo tehdä päätöksiä nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.
Hallitus aikoo rahoittaa kasvu- ja työllisyystoimet niin, etteivät ne lisää valtion velanottoa. Se tarkoittaa, että säästöjä on tehtävä muualta, jos kasvu- ja työllisyystoimet vähentävät verotuloja tai lisäävät valtion menoja lyhyellä aikavälillä.
Purra ei tarkentanut, mistä lisätalousarviomäärärahoissa on tarkalleen kyse.
Viimeksi helmikuussa hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvion, joka sisälsi myös kasvu-, investointi ja työllisyystoimia.
Lisätalousarvion yhteydessä arvioitiin, että kuluvan vuoden jakamatonta varausta jäisi yhä 245 miljoonaa euroa. Jakamaton varaus on valtiontalouden kehyksiin varattua liikkumavaraa, jota voidaan käyttää ennakoimattomia menotarpeita varten.