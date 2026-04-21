Kehysriihestä ei valmista tänään – Orpo: "Korostan tilanteen vakavuutta"

Julkaistu 49 minuuttia sitten

Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi

Kehysriihen neuvottelut jatkuvat näillä näkymin huomiseen, kertovat pääministeri ja valtiovarainministeri. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ennakoi, että kehysriihi valmistunee huomenna. Kasvu- ja työllisyystoimille on jo löytynyt rahoitus, Purra kertoi toimittajille iltapäivällä eduskunnassa. – Kokonaisuus, jolla rahoitetaan kasvu- ja työllisyystoimia ja muuta tarpeellista, katetaan kokonaan sekä säästöillä, että lisätalousarviomäärärahoilla. Eli kaikkeen on löydetty rahoitus. Purra kertoi jo aamulla, että käytännössä säästöt sekä kasvu- ja työllisyystoimet on saatu alustavasti sovittua. Hallitus on aiemmin kertonut, että kasvu- ja työllisyystoimiin lukeutuvat muun muassa yrittäjien eläkeuudistus sekä korjausrakentamisen vauhdittaminen. Lisäksi hallitus aikoo tehdä päätöksiä nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Hallitus aikoo rahoittaa kasvu- ja työllisyystoimet niin, etteivät ne lisää valtion velanottoa. Se tarkoittaa, että säästöjä on tehtävä muualta, jos kasvu- ja työllisyystoimet vähentävät verotuloja tai lisäävät valtion menoja lyhyellä aikavälillä. Purra ei tarkentanut, mistä lisätalousarviomäärärahoissa on tarkalleen kyse. Viimeksi helmikuussa hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvion, joka sisälsi myös kasvu-, investointi ja työllisyystoimia. Lisätalousarvion yhteydessä arvioitiin, että kuluvan vuoden jakamatonta varausta jäisi yhä 245 miljoonaa euroa. Jakamaton varaus on valtiontalouden kehyksiin varattua liikkumavaraa, jota voidaan käyttää ennakoimattomia menotarpeita varten.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ennakoi, että neuvottelut jatkuvat vielä huomiseen. Orpon mukaan asioita oli neuvoteltu pitkälle jo kehysriiheen mennessä, ja kasvu- ja työllisyystoimissa sekä säästölistassa ollaan jo hyvin pitkällä.

– En usko, että tänään tulee valmista. Ei ole itseisarvo, että saadaan nopeasti valmista. Joskus haluaa näyttää, että täältä pesee, mutta nyt korostan tilanteen vakavuutta ja sitä, että kunnollinen neuvottelu, valmistelu ja päättäminen on arvokasta, jotta niitä (päätöksiä) ei sitten tarvitse muutella, Orpo kertoi toimittajille eduskunnassa.

– Nyt on jakauduttu muutamiin ryhmiin, joissa ratkotaan asioita. Olen tyytyväinen siihen, miten etenemme, mutta tilanne on vaikea yleisen talouden tilanteen vuoksi, hän sanoi.

Hallituksen odotetaan päättävän kehysriihessä kasvu- ja työllisyystoimien lisäksi aiemmin päätettyjen 400 miljoonan euron säästöjen kohdentumisesta.

Noin 400 miljoonan euron säästöissä on kyse pitkälti hallituksen aiemmin sopimien säästöjen kohdentamisesta tai korvaavista säästöistä, joita tarvitaan siksi, etteivät aiemmin sovitut säästöt ole tuottaneet toivottua tulosta.

