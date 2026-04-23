SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaati jo aiemmin päivällä Petteri Orpon (kok.) hallituksen eroa, sillä se ei ole saavuttamassa merkittäviä tavoitteittaan.

Oppositiosta vaadittiin hallituksen eroa eduskunnan kyselytunnilla. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoi, että hallitus ei saa velkaantumista kuriin ja kysyi aikooko hallitus jatkaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vastasi kysymykseen.

– Aiomme todellakin jatkaa ja kantaa vastuuta tästä isänmaan tilanteesta, sanoi Purra.

Purra syytti SDP:tä huonon perinnön jättämisestä Orpon hallitukselle ja listasi ongelmiksi ulkoiset shokit ja talouskasvun puutteen.

Myös esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kysyi, pitäisikö hallituksen tehdä tilaa muille.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kysyi myös hallituksen talous- ja työllisyystavoitteiden toteutumisesta.

– Onko olemassa joku tavoite, jonka itse asetitte itsellenne, johon olette päässyt tai uskotte, että tulette pääsemään, kysyi Kaikkonen.

Valtiovarainministeri Purra vastasi sanomalla, että velkasuhteen vakauttaminen tarkoittaisi tällä hetkellä viiden miljardin euron suoria leikkauksia. Purra arvioi, että mikään tai kukaan ei suosittele niin suuria leikkauksia tässä tilanteessa.

Pääministeri Orpo ei ollut paikalla kyselytunnilla, koska hän on epävirallisessa EU-huippukokouksessa Kyproksella.