Hallitus pääsi eilen sopuun kehysriihen talousratkaisuista.
Hallitus on sopinut useiden liikennehankkeiden lisärahoituksesta tai uudesta rahoituksesta eilen kehysriihessä.
Voit katsoa kaikki kohteet alla olevasta listasta sekä jutun kuvasta.
MTV / Mapcreator
Näiden lisäksi hallitus lupaa rahaa maanpuolustuksen kannalta välttämättömille infrastruktuurihankkeille yli 100 miljoonalla eurolla.
Hankkeisiin sisältyy muun muassa siltojen vahvistamista, eurooppalaisen raideyhteyden jatkosuunnittelua Torniosta Kemiin ja pohjoisen suuntaan, kriittisten tieyhteyksien parantamista sekä kuljetusreittien suunnittelua.
Kehysriihessä sovitut liikenneinvestoinnit
- Loviisan meriväylän syventäminen
- KT 51 Kelan risteys
- VT 9 liittymäjärjestelyn Suonenjoen keskustan kohdalla
- Vaasan satamaväylän syventäminen
- Vaasan satamaradan sähköistys
- VT 8 Ytterjeppon eritasoristeys
- VT 8 leventäminen välillä Bäckliden-Brännbacken
- Satamatien liittymä ja Tähtelän liittymän lisärahoitus, Inkoo
- Vuohimäen eritasoliittymä, Kirkkonummi
- Karjalan rata (Luumäki-Joutseno-kaksoisraiteen jatko (Lappeenranta-Lauritsala) sekä + Imatra-Joensuu välille Poiksillan kohtaamisraide)