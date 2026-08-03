Ripeä kävelytahti on tutkimuksen mukaan yhteydessä pienempään kognitiivisten häiriöiden riskiin.
Iäkkäillä ihmisillä, jotka säilyttävät luonnostaan ripeän kävelyvauhdin vielä yli 80-vuotiaina, voi olla parempi aivoterveys. Näin kertoo tieteellisessä Neurology-lehdessä hiljattain julkaistu tutkimus.
Tutkimuksesta uutisoivat muun muassa Harvard Health ja Business Insider.
Yhdysvaltalaistutkijat analysoivat viiden suuren ikääntymistä käsittelevän tutkimuksen aineistoja, jotka kattoivat lähes 4 000 iäkästä osallistujaa. Osallistujien keski-ikä oli noin 84 vuotta.
Analyysiin sisällytettiin myös kaksi pienempää tutkimusta. Niissä yli 80-vuotiaiden aivoja tutkittiin magneettikuvauksella tai kuoleman jälkeen aivokudosnäytteistä.
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Superliikkujilla rivakka vauhti
Ne osallistujat, jotka kävelivät kävelytesteissä nopeammin kuin noin 93 prosenttia ikätovereistaan, nimettiin superliikkujiksi.
Selvisi, että verrattuna hitaammin kävelleisiin superliikkujilla oli noin 50 prosenttia pienempi riski saada seurantajakson aikana kognitiivisia häiriöitä. Tutkimuksesta riippuen seurantajakso kesti 3,4–5,4 vuotta. Lisäksi superliikkujilla oli60 prosenttia pienempi todennäköisyys saada Alzheimerin taudin tai muun muistisairauden diagnoosi.