



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Vanhuksen nopea kävely voi suojata aivoterveyttä | MTV Uutiset



Käveletkö näin? Lupaa hyvää terveydelle Ikäihmisen rivakka kävelytyyli voi kertoa hyvää aivoterveydestä. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 03.08.2026 06:52 Hannakaisa Taskinen Ripeä kävelytahti on tutkimuksen mukaan yhteydessä pienempään kognitiivisten häiriöiden riskiin. Iäkkäillä ihmisillä, jotka säilyttävät luonnostaan ripeän kävelyvauhdin vielä yli 80-vuotiaina, voi olla parempi aivoterveys. Näin kertoo tieteellisessä Neurology-lehdessä hiljattain julkaistu tutkimus. Tutkimuksesta uutisoivat muun muassa Harvard Health ja Business Insider. Yhdysvaltalaistutkijat analysoivat viiden suuren ikääntymistä käsittelevän tutkimuksen aineistoja, jotka kattoivat lähes 4 000 iäkästä osallistujaa. Osallistujien keski-ikä oli noin 84 vuotta. Analyysiin sisällytettiin myös kaksi pienempää tutkimusta. Niissä yli 80-vuotiaiden aivoja tutkittiin magneettikuvauksella tai kuoleman jälkeen aivokudosnäytteistä. Lue myös: Lihasvoima katoaa ikääntyessä – yksinkertainen harjoitus voi auttaa Superliikkujilla rivakka vauhti Ne osallistujat, jotka kävelivät kävelytesteissä nopeammin kuin noin 93 prosenttia ikätovereistaan, nimettiin superliikkujiksi. Selvisi, että verrattuna hitaammin kävelleisiin superliikkujilla oli noin 50 prosenttia pienempi riski saada seurantajakson aikana kognitiivisia häiriöitä. Tutkimuksesta riippuen seurantajakso kesti 3,4–5,4 vuotta. Lisäksi superliikkujilla oli 60 prosenttia pienempi todennäköisyys saada Alzheimerin taudin tai muun muistisairauden diagnoosi.

Myös muisti ja ajattelukyky heikkenivät superliikkujilla hitaammin. Tämä havaittiin muun muassa muistia, tiedonkäsittelyn nopeutta ja ajattelun joustavuutta mittaavien testien avulla.

Aivokuvantaminen osoitti, että superliikkujilla oli keskimäärin suurempi hippokampus, joka on keskeinen aivoalue muistitoimintojen kannalta.

Huomionarvoista on se, että kuoleman jälkeen tehdyissä aivokudosanalyyseissä superliikkujien ja muiden osallistujien aivoissa oli kuitenkin suunnilleen yhtä paljon Alzheimerin tautiin liittyviä muutoksia.

Tutkijoiden mukaan tämä viittaa siihen, etteivät superliikkujat olleet suojassa muistisairauksien biologisilta muutoksilta, mutta heidän aivonsa saattoivat olla muita vastustuskykyisemmät. Niinpä ne pystyivät säilyttämään toimintakykynsä paremmin sairaudesta huolimatta.

Tätä vauhtia pitäisi kävellä

Superliikkujan vauhti on tutkimusten perusteella noin 4,43 kilometriä tunnissa. Tavoiteltavaa on kävellä puoli tuntia päivässä.

– 30 minuuttia ei ole pakko suorittaa yhdellä kerralla. Voit jakaa sen. Kymmenen minuuttia on parempi kuin nolla minuuttia, tutkija Joe Verghese muistuttaa Business Insiderin haastattelussa.

Tulokset tukevat aiempaa näyttöä

Tutkimus ei todista, että nopea kävely itsessään parantaisi aivojen terveyttä. Tulokset tukevat kuitenkin aiempaa tutkimusnäyttöä, jonka mukaan hyvä fyysinen toimintakyky kulkee yhdessä hyvän kognitiivisen toimintakyvyn kanssa ikääntyessä.

Tutkija Verghesen mukaan nopeaksi kävelijäksi pyrkiminen kannattaa, sillä siitä ei ole hyötyä pelkästään aivoille, vaan koko keholle. Aiemmin Verghese on tutkimuksissaan todennut, että superliikkujien biologinen ikä on nuorempi kuin heidän todellinen ikänsä, ja että heillä on vähemmän sydäntauteja ja masennusoireita.

Ikäihmisen ripeän kävelynopeuden puolesta puhuu moni tutkimus. Kuvituskuva.Shutterstock

Verghese muistuttaa, ettei geenilottoa tarvitse voittaa voidakseen olla superliikkuja. Tutkijan mukaan superliikkujat olivat nopeita jo ennen kuin täyttivät 80 vuotta. Vaikka geeneilläkin on roolinsa, kannattaa ripeään kävelyyn totutella jo ennen vanhuutta, sillä Verghesen mukaan se lisää todennäköisyyttä ylläpitää vauhtia ja tulla superliikkujaksi myöhemmin.

Vuonna 2019 julkaistun tutkimuksen perusteella kävelyvauhti voi kertoa ihmisen terveydestä jo keski-iässä. Tutkimuksessa havaittiin, että hidas kävelytahti 45-vuotiaana oli yhteydessä ennenaikaiseen ikääntymiseen niin fyysisesti kuin kognitiivisestikin.

Lue myös: Kävelyn hidastuminen ja muistin heikkeneminen merkkejä dementiariskistä

Katso myös: Mitä muuta kävely voi kertoa terveydestä?

10:13 Kävelyn ongelmat voivat kieliä muustakin kuin huonosta kunnosta. Huomenta Suomesn vieraana verisuonikirurgi Tuukka Kaartama Aavasta.