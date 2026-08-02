Salon keskustassa Salorankadulla on hälytystehtävä suureksi luokitellun rakennuspalon takia.
Paikalle on hälytetty peräti 34 pelastuslaitoksen yksiköä.
Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kerrottiin MTV Uutisille iltayhdeksän jälkeen, että 1800 neliön kokoisen toimisto- ja tuotantorakennuksen kattorakenteissa on tulipalo. Paloa sammutetaan parhaillaan.
Tilanteesta ei ole syntynyt henkilövahinkoja. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa.
Jutun otsikkoa päivitetty kello 20.50. Kyseessä hälytystehtävä suuresta palosta.
Juttu päivittyy.