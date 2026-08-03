Ukrainan video näyttää absurdin metsämaiseman valokuitudroonien jäljiltä. Asiasta uutisoi Reuters.

Ukrainan 57. motorisoitu prikaati julkaisi viime perjantaina videon, jonka kerrotaan olevan kuvattu Harkovan alueen metsässä.

Videolla metsämaisema näyttää siltä kuin se olisi jättiläishämähäkkien pesä, koska puut ovat täynnä venäläisten droonien jälkeensä jättämiä kilometrien mittaisia valokuitukaapeleita.

Prikaati kertoo, että video on kuvattu metsässä lähellä taistelujen koettelemaa Vovtšanskin kaupunkia. Reuters ei ole pystynyt vahvistamaan videon kuvauspaikkaa tai -aikaa.

Pitkäaikainen ongelma

Valokuidulla varustetut droonit ovat yleistyneet taistelukentillä, koska ne eivät ole alttiita elektroniselle häirinnälle. Lennon aikana droonin perässä roikkuu siis kilometrien mittainen kaapeli.

Videon julkaissut prikaati kuvailee kaapeleita pitkäaikaiseksi ympäristöongelmaksi sodan pahoin koettelemalla alueella.

Tutkijoiden mukaan linnut käyttävät materiaalia jopa pesien rakentamiseen lähellä rintamalinjaa, kertoo Reuters.

Katso video yltä.

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