Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa taas neuvotella Iranin kanssa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkavat maanantaina. Trump kommentoi asiaa toimittajille paikallista aikaa sunnuntaina.
Viikonloppuna Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan Iran ja muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet sitä.
Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti.
Iran kiisti, että se olisi pyytänyt Trumpia pidättäytymään iskuista.
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