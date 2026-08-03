Länsi-Tanskassa viranomaiset ovat alkaneet jakaa turisteille paperisia tiedotteita, joissa on ohjeita susien kohtaamista varten.

Suden kohtaaminen Suomessa on edelleen harvinaista, mutta niitä esiintyy kuitenkin ympäri maata.



MTV Uutiset kysyi asiantuntijalta, mitä neuvoja suomalaisille annetaan tällaisessa tilanteessa.

"Kannattaa pitää ääntä"

Riistakeskuksen suurpetosuunnittelija Roope Penttala kehottaa pitämään ääntä, kun lähtee marjastamaan tai sienestämään. Susi pyrkii lähtökohtaisesti välttelemään ihmisiä.

– Jos suden havaitsee vaikka siinä metsän laidassa, niin ensimmäisenä kannattaa tehdä itsensä tiedetyksi siitä tilanteesta. Kannattaa pitää ääntä, voi vaikka lauleskella, ja jos se susi jostakin syystä kiinnostuu sinusta, voit hakata käsiä yhteen tai tekeytyä isoksi.

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Penttalan mukaan on tärkeää olla tekemättä sitä virhettä, että lähestyy sutta itse ja jättää sudelle mahdollisuus poistua siitä tilanteesta.

– Pitää yrittää pyrkiä poistumaan siitä tilanteesta ja mielellään omia jälkiä takaisin autolle päin tai johonkin muuhun suojaan.

Säilytä katsekontakti

Jos susi alkaa kuitenkin lähestyä kaikesta huolimatta, voi kiivetä puuhun tai ison kiven päälle pakoon.