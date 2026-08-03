Sijoittamisessa näkyy uusi trendi – toimitusjohtaja: Hyvä keino vaurastua

– Mutta maailmantalous kasvaa, ja Helsingin pörssissä on paljon suomalaisia yhtiöitä, joiden toiminta-alue on maailmalla. Esimerkiksi teollisuus- ja vientiyrityksiä, joiden tilauskannat näyttävät oikein hyviltä, Lounasmeri summaa.

Talouden kasvua on näkyvissä, mutta kuluttajien luottamus ei kasva samaa tahtia. Varsinkin nuorten ja vanhusten keskuudessa näkyy epäluottamusta hiljalleen kohenevaa tilannetta kohtaan.

– Sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta on tietysti hyvä, että on puskuria, jos jotakin yllättävää tapahtuu. Jo kaksi miljoonaa suomalaista sijoittaa kuitenkin osakkeisiin tai rahastoihin, mikä alkaa olla hyvin merkittävä joukko, Lounasmeri kertoo.