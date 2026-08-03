Kiinnostus sijoittamiseen on kasvanut etenkin nuorten keskuudessa.
Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri näkee sijoittamisen hyvänä vaurastumisen keinona, varsinkin, jos sijoittaa osakemarkkinoille.
– Se sopii etenkin pitkäaikaiselle, rauhalliselle sijoittajalle, joka ei etsi pikavoittoja. Osakkeissa on pitkällä aikavälillä ollut hyvä tuotto, kertoo Huomenta Suomessa vieraillut Lounasmeri.
Osakesijoittaminen on aina pysynyt ikisuosikkina, ja viime vuosina etenkin nuorten kiinnostus siihen on kasvanut.
Lounasmeri nostaakin esiin uuden ilmiön, jossa parikymppiset opiskelijat lähtevät sijoittamaan pikkusummilla, kuten kympillä tai kympeillä.
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Talous kasvaa, kuluttajien luottamus ei
Talouden kasvua on näkyvissä, mutta kuluttajien luottamus ei kasva samaa tahtia. Varsinkin nuorten ja vanhusten keskuudessa näkyy epäluottamusta hiljalleen kohenevaa tilannetta kohtaan.
Lounasmeren mukaan kuluttajien luottamus lähti laskuun Venäjän hyökkäyssodan myötä.
– Niillä yrityksillä, jotka pohjaavat pelkästään kotimaiseen kuluttajakysyntään, on ollut hankalampia aikoja.
– Mutta maailmantalous kasvaa, ja Helsingin pörssissä on paljon suomalaisia yhtiöitä, joiden toiminta-alue on maailmalla. Esimerkiksi teollisuus- ja vientiyrityksiä, joiden tilauskannat näyttävät oikein hyviltä, Lounasmeri summaa.