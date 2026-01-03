Kuntopyöräilyllä saattaa olla yhteys pienempään muistisairausriskiin, ilmenee vuosikymmeniä kestäneestä tutkimuksesta.

Tiesitkö, että hyvä kestävyyskunto keski-iässä saattaa ennustaa pienempää riskiä sairastua muistisairauteen? Ruotsalaistutkimus aiheesta julkaistiin vuonna 2018.

Tutkimuksen otanta kattoi 1 462 naista, iältään 38–60-vuotiaita, kertoo Women's Health. Heistä 191 suoritti tutkimuksen alussa vuosina 1968–1970 maksimaalisen pyöräilykokeen kuntopyörällä sydän- ja verisuonikunnon arvioimiseksi kestävyyskunnon kautta.

Näin tutkimus tehtiin

Kuntopyörätesti tehtiin intervallitreeninä, jossa osallistujat aloittivat hitaasti, ja lisäsivät hiljalleen vauhtia, kunnes saavutettiin uupuminen. Tämä kuormitus mitattiin watteina, ja sitä käytettiin heidän maksimaalisen sydän- ja verisuonikuntonsa mittarina.

Kaikki osallistuneet naiset tutkittiin myöhemmin dementian esiintyvyyden osalta vuosina 1974, 1980, 2000, 2005 ja 2009 neuropsykiatristen tutkimusten, haastattelujen ja sairaalatietojen perusteella. Tutkijat ottivat huomioon myös ulkoiset tekijät, kuten tulotason, koulutuksen, tupakoinnin, ruokavalion ja olemassa olevat sairaudet, jotta voitiin eritellä liikunnan vaikutus dementian riskiin.

Muistisairaudet ovat yleisempiä naisilla

Dementia on oireyhtymä, jossa ihmisellä esiintyy neuropsykiatrisia oireita, kuten muistihäiriöitä, kielellisiä häiriöitä, tunnistamisen vaikeutumista sekä monimutkaisten älyllisten toimintojen heikkenemistä. Yleisimmin dementian aiheuttajana on etenevä muistisairaus, kuten Alzheimer.

Suomessa dementiaan sairastuu noin 23 000 ihmistä vuosittain. Maailmanlaajuisesti on huomattu, että muistisairaudet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä.

Ero jopa 88 prosenttia

Ruotsalaistutkimuksen tulokset osoittivat, että vain 5 prosenttia erittäin hyväkuntoisista naisista (tutkimuksen alussa suoritetun maksimaalisen pyöräilykokeen tulosten perusteella) sairastui dementiaan, kun vastaava luku kohtalaisen hyväkuntoisessa ryhmässä oli 32 prosenttia.

Hyvä kunto viivästytti myös dementian puhkeamista 9,5 vuodella verrattuna keskivertoiseen kuntoon. Naiset, joiden kestävyyskunto oli hyvä, osoittivat jopa 88 prosenttia pienempää riskiä sairastua dementaan seurannan aikana verrattuna keskivertokuntoisiin osallistujiin.

– Useat mekanismit voivat vaikuttaa siihen, miten hyvä kunto vähentää dementian riskiä. Näitä ovat sekä epäsuorat vaikutukset, kuten vaikutus verenpaineeseen, kolesterolitasoihin, liikalihavuuteen ja diabetesriskiin, että suorat vaikutukset aivoihin, kuten hermosolujen rakenteiden, välittäjäaineiden synteesin ja kasvutekijöiden parantuminen, tutkijat kirjoittivat artikkelissaan.

Tutkimus ei välttämättä osoita tekijöiden syy-seuraussuhdetta

Tutkimus on kuitenkin vain yksi neljästä kuntoilua ja dementiaa koskevasta pitkäaikaistutkimuksesta, ja ne kaikki osoittavat, että suoria vaikutuksia aivoihin on tutkittava lisää.

Tutkimuksessa on joitakin muita rajoituksia. Ensinnäkin tutkimuksessa vain seurattiin ja kirjattiin tapahtumia – ilman minkäänlaista kontrollia tai muutoksia ei voida todistaa, että hyvä kunto todella vähentää dementian riskiä. Tutkimus vain osoittaa, että näillä tekijöillä on yhteys.

Esimerkiksi henkilöt, jotka luokitellaan "erittäin hyväkuntoisiksi", saattavat syödä terveellisemmin tai noudattaa muita dementian riskiä vähentäviä tapoja, jolloin hyvä kunto ei välttämättä ole selittävä syy. Tutkimukseen osallistui myös vain ruotsalaisia naisia, joten tuloksia ei välttämättä voida soveltaa muihin väestöryhmiin.

Seuranta-aika ja koehenkilöiden ikä tutkimuksen vahvuuksia

Kaiken kaikkiaan 44 vuoden seuranta-aika ja se, että lähtötason pyöräilytestit suoritettiin kaikki keski-iässä, ovat tutkimuksen suurimpia vahvuuksia. Tutkijoiden mukaan tuloksista voidaan päätellä, että keski-iän hyvä kestävyyskunto todella liittyy pienempään dementian riskiin.

On tietysti muitakin tapoja parantaa kestävyyskuntoa kuin pyöräilyharjoittelu, mutta myös toisessa laajaotantaisessa tutkimuksessa havaittiin, että säännöllisesti pyöräilevillä oli 19 prosenttia pienempi riski sairastua dementiaan.

Lähde: Women's Health, Muistiliitto