F1-sarjan supertähti Max Verstappen on puhunut jälleen tulevaisuudestaan.

28-vuotias Verstappen on tämän vuoden aikana antanut useita kommentteja F1-tulevaisuudestaan. Hollantilaistähti on kertonut avoimesti, ettei ole uusien sääntömuutosten ylin ystävä, ja mikäli ajaminen uusien sääntöjen alla ei miellytä, voi Verstappen jättää F1-sarjan taakseen.

Kauden edetessä Red Bull on esiintynyt alkukautta vahvemmin ja Verstappenkin on noussut palkintokorokkeelle jo neljästi.

Samalla hänen kommenttinsa F1-tulevaisuudestaan eivät ole olleet enää yhtä jyrkkiä. Hän vertasi tilannettaan Fernando Alonsoon, joka on niin ikään kertonut tulevaisuutensa riippuvan siitä, kuinka paljon hän nauttii uusista F1-säännöistä.

– Fernando on 45-vuotias. Hänen on luultavasti helpompi sanoa, että "minä lopetan". Kilpa-ajajana se on kuitenkin vaikeaa. Varsinkin, jos et nauti uusista säännöistä, eikä autosi ole kilpailukykyinen, Verstappen toteaa Motorsport.comin mukaan.

– Minä olen 28, joten tilanne on hieman erilainen. Voisin helposti lopettaa – se ei ole ongelma, mutta rakastan kilvanajoa. Yritän vain sopeutua siihen, mitä meillä tällä hetkellä on, vaikkakaan tällä hetkellä en siitä tykkää.

Nelinkertainen maailmanmestari on tällä hetkellä MM-sarjassa sijalla kuusi. Ero kärkipaikkaa pitävään Kimi Antonelliin on jo 110 pistettä.