Etelä-Karjalan pelastuslaitos on antanut vaaratiedotteen terveydelle vaarallisen savun takia.
Imatran Mansikkalassa roihuaa rakennuspalo ja palosta leviää pelastuslaitoksen mukaan terveydelle haitallista savua ilmaan.
Savu leviää Itä-Siitolan ja Linnakosken suuntaan.
Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
– Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu, Etelä-Karjalan pelastuslaitos tiedottaa.