Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten viisikymppisiä korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti.

Etlan raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006–2021. Raportissa on käsitelty osakeyhtiöitä ja yrityksiä, jotka työllistivät työvoimaa poistumisvuonna vähintään 20 henkilötyövuoden edestä.

Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.