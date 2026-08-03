Yli kaksi miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia.
Veronpalautuksia maksetaan tänään yli kahdelle miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto.
Elokuun veronpalautuspäivä 3.8. on asiakasmäärältään vuoden suurin. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa.
– Veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla, joten jos rahoja ei aamusta näy, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan myöhemmin päivällä, menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.
Kleemolan mukaan myös mahdollista, että veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVerosta.
Verohallinto maksaa veronpalautuksia asiakkaille joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun riippuen siitä, milloin asiakkaiden verotus valmistuu.
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Mätkyjäkin tulee
Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260 miljoonaa euroa.
Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes kahdella miljoonalla suomalaisella. Kiinteistöveroa on maksettavana 440 miljoonaa euroa.