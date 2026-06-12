Kuvataiteilija David Hockney on kuollut.
Brittiläinen kuvataiteilija David Hockney on kuollut 88-vuotiaana, kertoo BBC.
Hockney kuoli rauhallisesti kotonaan 11. kesäkuuta.
Hockneyta pidetään yhtenä modernin ajan vaikutusvaltaisimmista brittiläisistä taiteilijoista ja hänen merkittävä uransa kesti jopa seitsemän vuosikymmentä.
Hockney oli kuollessaan 88-vuotias.
Hockney tunnetaan perinteisen maalaustaiteen lisäksi grafiikoista ja valokuvistaan. Hänen tunnetuimpia teoksia ovat muun muassa A Bigger Splash ja My Parents.
Hockney opiskeli syntymäkaupunkinsa Bradfordin taidekoulussa ja valmistui Lontoon arvostetusta Royal Collega of Arts-koulusta.